Bruna Marquezine sobre teste de química com Xolo Maridueña em 'Besouro Azul': 'cega, tremendo e suando’

FINALMENTE VEIO A DE NOVO A HISTÓRIA DO ROLE DA BRUNA COM A TATA WERNECK BRUNA MARQUEZINE NO PODDELAS pic.twitter.com/f94yWNgq9k

a Boo e a Tata chocadas com a facilidade da Bruna em chorar KKKKKKKKKKKKKKK BRUNA MARQUEZINE NO PODDELAS pic.twitter.com/3CjxGuyWVz

| Bruna Marquezine confirmou que as filmagens de “Besouro Azul” estão prestes a começar. Ela embarcará para Atlanta em 9 de Abril e ficará lá por volta de 5 meses, assim como todo o elenco do filme. pic.twitter.com/puAq0QIibh

| Bruna Marquezine no “PodDelas” dando detalhes sobre o teste de química com o Xolo para “Besouro Azul” e ainda servindo um tutorial de como pronunciar o nome dele. Te entendemos, Bru! pic.twitter.com/urUtQJVjDE

