Maíra Cardi dança com lingerie de pães para homenagear Arthur e internautas não perdoam

Maíra Cardi deixou alguns internautas sem palavras ao aparecer fazendo uma dancinha no TikTok usando uma roupa com pães grudados, para homenagear o marido Arthur Aguiar e divulgar a sua música "Fora da Casinha", em parceria com Matheus Fernandes.

2022

O look faz referência ao apelido da torcida do ator e cantor, “pãezinhos do Arthur”, já que ele virou meme por amar muito no BBB22 comer pães e massas - comidas proibidas na casa com Maíra Cardi, que é coach de emagrecimento. No vídeo, Maíra dança ‘loucamente’ com uma lingerie customizada com pães colados toda parte. A performance chamou atenção de internautas, que zoaram a ex-BBB; confira.