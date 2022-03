Bruna Marquezine abre o jogo sobre climão com Anitta por Neymar: ‘fiquei magoada'

Bruna Marquezine participou do Poddelas nesta quinta-feira, 24, e deleitou os fãs com um bate-papo sincerão sobre vários temas, entre eles a vida pessoal e, principalmente, a sua carreira - que acaba de dar um passo internacional, já que a atriz estará no filme do super-herói “Besouro Azul”, da DC Comics.

Em entrevista, Bruna Marquezine contou sobre a suposta briga com Anitta no passado. pic.twitter.com/1SNJbouYpT — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) March 24, 2022



Entre as perguntas sobre a vida pessoal, a atriz abriu o jogo sobre um desentendimento que teve com Anitta no passado, que todo fofoqueiro de plantão lembra: no Carnaval de 2019, a cantora ficou com Neymar Jr., com quem Bruna havia terminado um longo namoro, no ano anterior.

Hoje em dia, as duas estão cada vez mais próximas, tendo selado a amizade durante a Semana de Moda de Paris neste ano.

“Não tem condição de, em 2022, eu não falar com uma mulher que admiro e acho foda, porque existe um desconforto. A gente nunca brigou, rolou um desconforto e eu fiquei chateada. Está claro que fiquei magoada. Mas eu não tenho mais argumento pra sustentar isso... naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que isso ainda existe?”, disparou.

Relembre o climão - A situação aconteceu no Carnaval de 2019, poucos meses depois de chegar ao fim o namoro de Bruna e Neymar Jr. - em outubro de 2018.

O craque beijou Anitta no mesmo camarote em que Bruna estava. Na ocasião, Anitta e Bruna não eram amigas, mas Bruna ficou visivelmente abalada com o ex fazendo a fila andar na sua frente e teria deixado o camarote aos prantos, chegando a desativar o Instagram depois.

Neymar e Anitta estavam com marca de batom roxo na boca, comprovando que houve o beijo.