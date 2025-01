Baterista do Roupa Nova passa por cirurgia após sofrer acidente doméstico

Em entrevista ao portal O Fuxico, Fábio Nestares, vocalista do Roupa Nova, revelou detalhes sobre o estado de saúde de Serginho. “Foi um acidente caseiro, porém, sério. Já foi hospitalizado, já fez a cirurgia que tinha que fazer, mas ele vai ter que ficar algumas semanas [afastado]. Talvez, em fevereiro, já volte pra gente. Foi sério no sentido de ele não poder voltar pros palcos”, afirmou.

O baterista e cantor do Roupa Nova Serginho Herval passou por uma cirurgia após sofrer um grave acidente doméstico. Ele deve ficar afastado dos palcos até fevereiro e não participou do cruzeiro em comemoração aos 40 anos da banda.

