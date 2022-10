Atores morrem afogados durante gravação de cena com atriz de 'Carrossel'

Dois atores morreram afogados durante a gravação do longa "Wedding Night", em uma praia de Oaxaca, no México, com a atriz Ludwika Paleta, a Maria Joaquina da versão original de "Carrossel".

O longa é dirigido por Osvaldo Benavides, ator que vive o Dr. Mateo na série The Good Doctor. De acordo com o site Mexico Daily Post, cerca de 10 figurantes foram para uma área da praia após a finalização das filmagens.

Entretanto, três deles entraram no mar que estava com a maré alta e fortes ondas. Um deles foi resgatado com vida, mas Luis Manuel "N" e Marco Antonio "N", de 46 e 47 anos, acabaram se afogando.

O corpo de Marco foi encontrado em uma área rochosa e Luis segue desaparecido. As buscas continuam sendo feitas.