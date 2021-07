Atores de SexLife que protagonizam cenas de sexo, namoram na vida real

SexLife chegou na Netflix sem muita publicidade, mas acabou se tornando a série mais assistida da plataforma. A produção conta um romance cheio de cenas de sexo e nudez, que têm movimentado as redes sociais nos últimos dias.

Os protagonistas são vividos por Sarah Shahi (Billie) e Adam Demos (Brad), que juntos fizeram muitas cenas super picantes. Mas o que ninguém sabia era que os dois são um casal fora das telas.

Shahi contou em entrevista para a People, que ja ficou encantada quando viu Demos na maquiagem, e logo começaram a conversar percebendo que tinham várias coisas em comum.

“Quando conheci Adam, fiquei realmente maravilhada com ele. Nós nos conhecemos no trailer de maquiagem e nos demos bem instantaneamente. Tínhamos exatamente o mesmo gosto musical. Tínhamos o mesmo gosto para uísque e tequilas e fiquei realmente maravilhada com ele como pessoa e tudo que eu sabia era que eu queria mais.”

“E então eu tive a oportunidade de atuar com ele e, digo [tranquilamente], que ficar do outro lado da câmera com ele foi simplesmente um privilégio. Ele é tão bom como parceiro de cena. Ele é incrível na série.", disse.

Com a convivência no set de gravação, os dois acabaram se apaixonando e começaram a namorar, e estão super assumidos trocando declarações nas redes sociais.