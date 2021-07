Com muito sexo e nudez, SexLife é a série mais assistida da Netflix

Baseada em histórias reais da escritora B. B. Easton, a trama acompanha uma mulher casada e mãe de dois filhos e que não consegue parar de pensar no ex.

Sex/Life foi disponibilizada na Netflix no final de junho, e logo chamou a atenção dos assinantes com uma trama picante com muitas cenas de nudez e sexo. Nesta sexta-feira (9), a série se tornou a mais assistida do streaming.

