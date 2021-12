Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver finalizam divórcio após 10 anos

Arnold Schwarzenegger finalmente finalizou o divórcio de Maria Shriver, dez anos após o início do processo. Juntos, eles são pais de quatro filhos, e se casaram em 1986. Maria Shriver é sobrinha de John F. Kennedy, presidente americano que foi assassinado. Ela pediu o divórcio logo após o astro de “Exterminador do Futuro” terminar o seu mandato como governador da Califórnia e admitir que teve um filho com a governanta do casal 14 anos antes daquilo. Como o casal optou por manter a discrição no processo de divórcio, não se sabe porque a ação demorou tanto para ser finalizada. Detalhes financeiros do acordo foram mantidos em sigilo e não há pensão ou custódia já que os quatro filhos são adultos. Documentos de um tribunal apresentados na terça-feira, 28, mostraram que um acordo final havia sido alcançado entre o astro de Exterminador do Futuro e a jornalista norte-americana.

