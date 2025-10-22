   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Após derrota, Tainá Militão deve tentar acordo judicial com Léo Pereira

Por Portal Do Holanda

22/10/2025
Famosos & TV


Foto: Reprodução/Instagram e Adriano Fontes/Flamengo

Após o juiz entender que Léo Pereira já havia pago à ex-mulher os R$ 2 milhões referentes à partilha de bens, o jogador do Flamengo saiu vitorioso na ação movida por Tainá Castro Militão, e os dois devem tentar um acordo para encerrar as disputas judiciais.

Segundo o jornal Extra, a decisão de recorrer à conciliação foi orientada pelos advogados de ambas as partes, que buscam um acordo equilibrado e menos oneroso, evitando prejudicar o patrimônio. O procedimento deve ser conduzido por um conciliador nomeado pelo tribunal ou pelo próprio juiz, e tem como objetivo resolver as pendências com agilidade e sigilo.

Na decisão assinada pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, as alegações da influenciadora foram classificadas como infundadas, já que o processo foi aberto mesmo dez meses depois de Léo já ter pago o valor devido. Com o resultado, Tainá foi condenada a pagar as custas do processo e os honorários dos advogados de Léo Pereira, equivalentes a 10% do valor exigido — cerca de R$ 200 mil.

Na ocasião, Tainá explicou sua versão, afirmando que "após o prazo legal de 30 dias para o pagamento da parte que lhe cabia na divisão de bens, o valor não foi pago. Diante disso, seguindo orientação jurídica, foi necessário entrar com uma ação para garantir o cumprimento do que já havia sido acordado."

