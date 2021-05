Antes da fama! Veja o vídeo de inscrição que Juliette mandou para o BBB21

No trecho divulgado, a advogada e maquiadora paraibana fala onde mora, diz que está disposta a fazer o seu melhor e que se vê fazendo inimizades e amizades. “Espero que vocês queiram me conhecer, e o resto pode deixar comigo”, diz.

algumas partes do vídeo que a juli mandou para fazer a inscrição JULIETTE NO MULTISHOW pic.twitter.com/ezQnKQsbSB

Durante o “BBB: A Eliminação”, no Multishow nesta quarta-feira, 5, o programa exibiu o vídeo enviado por Juliette para a inscrição no Big Brother Brasil 2021.

