Reação de Juliette às pazes de Karol Conká e Lucas chama atenção: 'deboche'

Ao ser questionado sobre a situação com a rapper e se a situação agora faz parte do passado: "É lógico. Foi como eu acabei de falar. Acredito que esse BBB tenha trazido pra população que o artista também tem o direito de ser humano. O ser humano também erra, tá ligado? E errar faz parte desse jogo. A parte mais divertida do BBB é ver as pessoas entrarem lá e serem humanas.", disse o ator.

Karol Conká e Lucas Penteado selaram as pazes durante o “BBB A Eliminação”, na noite desta quarta-feira (5) no Multishow, mas algo ofuscou o momento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.