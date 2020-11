Andressa Urach assume namoro após deixar igreja: 'meu presente de Jesus'

Andressa Urach aproveitou a noite de sábado (28) para assumir namoro com um rapaz, nas redes sociais. Ela publicou uma foto do casal, sem mostrar o rosto do amado, e se declarou.



“Meu presente de Jesus. O amor acalma um coração machucado. Deus é muito bom!”, escreveu ao usar uma hashtag confirmando o namoro.



A ex-vice Miss Bumbum passou por algumas transformações e está mais ativa nas redes sociais depois de ter sido demitida da TV Record, após 6 anos na emissora. Em menos de 2 horas, o post atingiu quase 70 mil curtidas.