Andressa Urach revela ranço de igreja: 'nem na prostituição me senti assim'

Em um longo desabafo, Andressa Urach voltou a falar sobre seu afastamento da igreja onde diz que se sentiu 'usada' e declarou que não teve essa sensação nem quando trabalhou na prostituição. A apresentadora recebeu diversas críticas de evangélicos após voltar a trabalhar como modelo.

"Gente, eu não escondo nada de ninguém. Nos últimos meses passei por uma decepção tão grande, que não consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei meus últimos seis anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim, nem no tempo da prostituição", inicou ela.

"Fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse 'demônios' por deixar de fazer parte da instituição. Mas, graças a Deus, no hospital em 2014 estive de frente com a morte e passei por uma experiência pessoal com Deus e sei que Jesus é vivo. [...] A questão em pauta é: amo a igreja, mas não consigo mais ir na igreja, peguei ranço, pois falam que, uma vez afastados, ficamos sete vezes piores do que quando chegamos. Então, não quero ficar ouvindo isso! Isso está me fazendo mal. Não quero e não vou voltar a ser quem eu era".

Urach também revelou que tentou pedir de volta as doações que fez para a igreja nos últimos seis anos. "Infelizmente, não tive retorno ainda, não queria entrar na Justiça. Mas não estou bem, estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu. Estava em uma fase muito frágil e ainda estou, então, vou voltar aos meus tratamentos", finalizou.