Ana Hickmann grava vídeo após agressão do marido: ‘lutar pela minha vida’

Ana Hickmann postou um vídeo nos Stories do Instagram ao retornar às redes sociais após ter sido agredida pelo marido, Alexandre Corrêa. Nesta quarta-feira (15), a apresentadora conversou com os seguidores e disse que vai lutar por sua vida, pelos seus negócios e pelo seu filho. Confira o que ela disse:

