Amiga abandona assessoria de Sarah após polêmica sobre pandemia

Sarah Andrade, do BBB21, não pode mais contar com a assessoria da amiga, Ellen Petters. Ela anunciou nesta quinta-feira (18) que não administra mais as redes sociais da sister após Sarah minimizar a pandemia durante a festa de ontem.

“Devido aos questionamentos que tenho recebido, comunico que, por divergir de determinados posicionamentos e gestão de imagem e pessoas feitos desde 14/3 em nome e nos perfis da minha amiga @sarah_andrade, não faço mais parte da assessoria e administração das redes sociais dela. Isso em nada altera minha amizade com a Sarah, pessoa incrível, amiga leal, mulher batalhadora e justa, enfim, parceira de vida em quem confio como irmã. Continuo firme na torcida por ela no jogo e na vida, #teamSarah sempre e para sempre!", escreveu Ellen.

Na festa de Fiuk no BBB21, Sarah disse, em conversa com Arthur, que foi questionada sobre continuar indo a festas durante a pandemia, antes de entrar no reality show.

“Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: 'a pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?'. Eu disse: 'uai, eu não tô sentindo é nada’”, afirmou Sarah, rindo.