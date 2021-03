Sarah causa polêmica ao falar das mortes na pandemia: não to sentindo nada

A festa do líder Fiuk, na madrugada desta quinta-feira (18) rendeu polêmica no BBB21. Isso porque durante uma conversa, Sarah contou ao Arthur que, mesmo durante a pandemia da Covid-19, ela não seguiu o isolamento social e continuou frequentando baladas e festas lotadas. Além disso, ela revelou ter sido questionada sobre as mortes pela doença.

"Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: 'a pandemia não existe pra você? Ninguém ta morrendo pra você?'. Eu disse: 'oxê, eu não to sentindo é nada'", explicou.

Arthur contou ter 'segurado a onda'. "Quando eles falaram desse assunto comigo, eu, realmente, me segurei muito. Eu só ia na casa de aluno. Que eu tava convivendo no dia a dia... eu não consegui ir para a minha casa no ano novo. Fiquei janeiro todo esperando", disse ele.

"Posso falar? Eu não peguei covid porque Deus me ama", brincou Sarah. "Papai do céu abençoou muito. Eu tive uma vez", completou Arthur.

​A conversa dela com Arthur causou revolta nos internautas e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

