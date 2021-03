Camilla 'enquadra' Arthur sobre relação com Carla no BBB21: 'Seja honesto'

Arthur fala com Camilla de Lucas a respeito de desavença que teve com Carla Diaz na Festa do Líder Fiuk no BBB21. A sister opina: "Se acha que um relacionamento aqui dentro não vai dar certo, acaba. Se acha que isso não vai dar certo, acaba. Agora, vocês dois ficarem nessa... Não dá. Se você acha que isso pode te atrapalhar, seja honesto. 'Olha, eu acho que para mim não vai dar, eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso'; e a outra pessoa vai ter que entender".

