Alec Baldwin repete tragédia de filho de Bruce Lee há 28 anos; morte em set

O tiro acidental feito pelo ator Alec Baldwin que matou a diretora de fotografia do filme Rust, Halyna Hutchins, de 42, repete a tragédia com o ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee.

Brandon levou um tiro de festim do colega de trabalho Michael Masse durante as gravações do filme “O Corvo”. Brandon morreu aos 28 anos.

A irmã de Brandon chegou a se pronunciar sobre o caso de Alec. “Nossos corações estão com a família de Halyna Hutchins e Joel Souza e todos os envolvidos no incidente em ‘Rust’. Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagem. Ponto”, escreveu no twitter no perfil em homenagem ao irmão.