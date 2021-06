Affair de Eduardo Costa diz que está sendo impedida de ver os filhos e vai processar ex

Affair de Eduardo Costa que foi exposta pelo ex-marido na imprensa, Mariana Polastreli desabafou nesta quarta-feira (23) sobre a situação e afirmou que está abalada com o “linchamento virtual” que está sofrendo desde que o marido procurou Leo Dias para expor o caso.

Foi com o próprio Leo Dias que ela conversou, no jornal Metrópoles: "Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. As pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir. Nada disso aconteceu, e se tivesse acontecido, qual o direito que elas têm? Não é justo o que o Eduardo [ex-marido] está fazendo comigo. Eu nunca faria isso com ele, pelos nossos filhos. Todos estão sendo expostos desnecessariamente", disse ela, chorando.

Ela também disse que o filho mais velho, de 13 anos, está sofrendo mais com a situação. "Ele está sendo vítima de bullying. Se fosse eu, não o deixaria ficar no celular lendo tudo, de jeito nenhum! Mas ele [ex-marido] deixa. Meu filho está sofrendo. A gente conversa de madrugada e ele desabafa comigo", disse.

O marido, Eduardo Polastreli, entrou com um pedido de guarda dos três filhos após acusar a ex de ter abandonado a casa com as crianças. E desde então, ela não consegue ver os filhos. "Já me instalei, estou morando em um apartamento em Alegre, no interior do Espírito Santo, que fica a três horas da casa dele. Peço para ele trazer os meus filhos aqui para eu vê-los, mas ele diz que só eu indo lá. Eu não vou. Tenho medo. Já estou com advogado que está entrando com liminar porque eu quero os meus filhos de volta", disse.

A influencer e empresária, que ontem revelou que sustentava a casa há uns anos e que o marido havia falido as empresas que tinha, vai entrar com uma ação de calúnia e difamação contra o ex.