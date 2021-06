Abalado, Datena diz que filho está internado com Covid: 'Ele não está bem'

José Luiz Datena Júnior, filho do apresentador do Brasil Urgente, Datena, está internado em um hospital de São Paulo com Covid-19. A informação foi divulgada pelo próprio apresentador durante uma participação no programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca.

"Meu filho está internado lá no Sírio Libanês, mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. O Brasil tem quase 500 mil mortes e esses caras dando esses exemplos. Perdendo tempo com 'ah, vamos ter Copa América'. Eu não sei para quê tanta briga. Com tanta gente morrendo e eles preocupados com Copa América", disse Datena.

Bastante abalado com a situação, Datena disse que não estava "com cabeça para trabalhar".

"Não está bem. Espero que ele melhore. Espero que grande parte da população brasileira que está acometida pela Covid tome cuidado e receba o melhor cuidado possível. Claro que meu filho está em um hospital de primeira qualidade, tem muita gente que não têm acesso a isso. Na verdade, eu queria ter ficado em casa porque no hospital não dá pra você entrar. Eu não vou quebrar regras, mas não estou com muita cabeça pra trabalhar não", lamentou.