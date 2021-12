+18: Giovanna e Angel transam loucamente em cena ousadíssima de 'Verdades Secretas 2'

Camila Queiroz e Agatha Moreira interpretaram cenas intensas no penúltimo capítulo de Verdades Secretas 2, fazendo com que os nomes das personagens do folhetim do Globoplay ficassem entre os assuntos mais comentados do Twitter.

