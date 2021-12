Verdades Secretas 2 tem Camila Queiroz em computação gráfica e dois finais diferentes

Essa é a primeira vez que a TV Globo exibe um final alternativo para uma novela. Geralmente, a emissora grava mais de um final para despistar possíveis vazamentos e spoilers, e o público muitas vezes pede para que os demais finais sejam mostrados. Quando “Verdades Secretas 2” for exibida na TV, somente um desses finais será mostrado ao público. Já no Globoplay, os dois ficarão disponíveis, sem hierarquia entre si. A segunda temporada da novela vai ao ar na TV Globo somente em 2023.

As opções de finais para Angel eram: morrer, ir para a prisão e fugir em um jatinho com o filho. Só dois deles foram gravados. O Globoplay liberou às 20h30 o penúltimo capítulo, às 21h30 o final 1, e às 22h30 o final 2.

Depois de muito bafafá envolvendo a novela, a segunda temporada de “Verdades Secretas” chega ao fim nesta sexta-feira (17), e vai contar com dois finais oficiais. Um deles terá Camila Queiroz em computação gráfica, já que a protagonista que interpreta Angel saiu da Globo antes de filmar todas as cenas.

