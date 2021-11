Festa de Verdades Secretas 2 é cancelada por diretora por clima ruim após briga com Camila Queiroz

A diretora artística Amora Mautner cancelou a festa de encerramento das gravações de "Verdades Secretas 2", devido ao clima ruim que paira nos bastidores da novela após a saída traumática da protagonista, Camila Queiroz.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, as gravações chegam ao fim hoje (24) e Amora já havia marcado uma festinha de despedida com todos que trabalhavam na trama de Walcyr Carrasco.

No entanto, a briga da TV Globo com a intérprete de Angel acabou arruinando o clima para festejo. Vale lembrar que apenas duas semanas atrás, Amora Mautner postou um elogio para Camila Queiroz no Instagram.

"Aqui começou um amor, uma parceria, uma entrega entre nós que me dá mais que tudo gratidão por vocês, minhas deusas e atrizes maravilhosas, Camila Queiroz e Agatha Moreira. Meu coração é de vocês", escreveu a diretora, ao postar uma foto com Camila e Agatha.

Com a saída de Camila Queiroz, Walcyr Carrasco precisou adaptar os trabalhos finais da novela e uma dublê foi contratada para gravar os finais de Angel. Mesmo assim, Camila Queiroz vai aparecer no último capítulo porque já havia gravado algumas cenas antes de ser demitida pela emissora.