Teddy Riner e Marie-José Perec acendem juntos a pira olímpica de Paris-2024

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A pira olímpica está acesa para os Jogos de Paris-2024. O judoca Teddy Riner e a ex-corredora Marie-José Perec foram os indicados para o nobre momento.

Com a pira acesa, o balão sobe no céu de Paris.

Antes de chegar às mãos de Riner e Perec, a tocha passou por diversos atletas e ex-atletas.

Assim que deixou o Rio Sena, chegou às mãos da ex-tenista Amelie Mauresmo e depois do ex-jogador de basquete Tony Parker.

Eles caminharam com a tocha no jardim do Palácio das Tulherias.

Outros atletas a participarem da reta final do revezamento são os franceses Alexis Henquinquant, atual campeão paralímpico no triatlo e seis vezes campeão mundial; Nantenin Keïta, dona de quatro medalhas paralímpicas, uma de ouro no atletismo, disputará os Jogos Paralímpicos pela quinta vez em Paris; e Marie-Amélie Le Fur, lenda do atletismo, dona de nove medalhas, sendo três de ouro em quatro edições dos Jogos.