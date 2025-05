Ganso, Murilo e Marlon Freitas são embaixadores de álbum do Super Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Panini fechou acordo com os jogadores Murilo Cerqueira, Paulo Henrique Ganso e Marlon Freitas para o álbum de figurinhas do Super Mundial de clubes da Fifa.

Os três foram anunciados como embaixadores de Palmeiras, Fluminense e Botafogo, respectivamente, no livro. O álbum foi lançado em abril e já está disponível em bancas e lojas.

Eles têm figurinhas especiais nas páginas de seus clubes. A grande maioria dos 32 times que disputarão o torneio conta com páginas duplas, com três atletas em destaque e 18 cromos por seção.

Dos quatro brasileiros, apenas o Flamengo não tem um embaixador no álbum da Panini. No entanto, isso não afeta a página nem as figurinhas do elenco rubro-negro.

O Super Mundial será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, nos EUA. Trata-se da primeira edição de um torneio internacional desta magnitude.

Estamos extremamente animados com o anúncio dos embaixadores para esse lançamento inédito, cada jogador representará seu clube e seus torcedores nesse álbum histórico e na busca pelo título de campeão mundial.Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina

O álbum traz 550 cromos no total, com envelopes com cinco figurinhas custando R$ 6,00. O preço do livro na versão brochura é de R$ 19,90.