Saiba quando serão os jogos de abertura do Barezão 2025

Manaus/AM - O Campeonato Amazonense de Futebol, o Barezão 2025, terá início com dois jogos no sábado, 25 de janeiro, e outros dois no domingo, 26. O destaque da abertura será o duelo entre Manaus e Nacional, às 19h, na Arena da Amazônia, precedido por cerimônias especiais. Antes disso, às 15h, em Presidente Figueiredo, o Amazonas enfrentará o Sete, no estádio Larissa Silva.

No domingo, as partidas seguem com São Raimundo e RPE Parintins, às 15h30, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, em Manaus, e Princesa do Solimões e Manauara, às 16h, no Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru.

Fórmula de disputa

Neste ano, os clubes foram divididos em dois grupos de quatro equipes cada, baseados no índice técnico. No grupo A estão Manaus, RPE Parintins, Princesa do Solimões e Sete, enquanto o grupo B reúne Amazonas, Manauara, São Raimundo e Nacional.

Primeiro Turno: times do grupo A enfrentam os do grupo B.

Segundo Turno: confrontos entre equipes do mesmo grupo.

Classificação: avançam os três melhores de cada grupo por turno. Os líderes vão diretamente às semifinais, enquanto os demais disputam playoffs.

Desempates: na fase de playoffs, vantagem de empate e mando de campo para os melhores colocados. Nas semifinais e finais, empates levam a decisões por pênaltis.

Grande Final: caso um clube conquiste os dois turnos, será declarado campeão automaticamente.

Alterações administrativas

A edição de 2025 traz mudanças importantes. A gestão de acessos aos estádios será compartilhada entre a FAF e os clubes, com ingressos a preços acessíveis: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Com a desistência e o rebaixamento automático do Iranduba, o Barezão 2025 terá apenas uma equipe rebaixada à Série B de 2026.

