Neymar marca, Santos vence o Sport e deixa o Z4 do Brasileirão
Por Portal Do Holanda
28/11/2025 22h31 — em
Esportes
Na noite desta sexta-feira (28), pela 36ª rodada do Brasileirão, o Santos derrotou o Sport por 3 a 0 na Vila Belmiro e deixou a zona de rebaixamento da competição.
Neymar, João Schmidt e Lucas Kal, que marcou contra, foram os responsáveis pelos gols que garantiram a vitória santista. Esta foi a segunda partida consecutiva em que o meia de 33 anos balançou as redes com a camisa do Peixe.
Com o resultado, o Santos chegou aos 41 pontos, ultrapassou Vitória e Internacional e assumiu a 15ª colocação — somando agora 10 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. A vitória também decretou o rebaixamento do Juventude, que empatou por 1 a 1 com o Bahia na rodada.
O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), quando enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi. O Sport, já rebaixado e lanterna com 17 pontos, encara o Bahia no mesmo dia, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova
