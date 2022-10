Dorival garante Flamengo melhor fisicamente agora do que contra Corinthians

GUAYAQUIL, EQUADOR (UOL/FOLHAPRESS) - Ao lado do capitão Everton Ribeiro, o técnico do Flamengo, Dorival Júnior, concedeu a entrevista coletiva oficial da final da Copa Libertadores no estádio Monumental, em Guayaquil (Equador), palco da decisão deste sábado (29) contra o Athletico-PR. O treinador foi questionado sobre a situação clínica dos jogadores, já que alguns vinham apresentando problemas nos últimos tempos, mas ele garantiu que o time chega melhor fisicamente do que no jogo do título da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

"Há dez dias realmente tínhamos muitas dificuldades, com quatro clinicamente comprometidos. Tivemos dificuldades em campo contra o Corinthians. De lá para cá, apenas a situação do Vidal que foi um pouco mais delicada. Todos os outros estão em melhores condições que naquele momento. Espero que tenhamos equacionado individualmente em cada situação", declarou.

Os quatro jogadores citados por Dorival eram Arrascaeta, Pedro, Thiago Maia e Vidal. Arrascaeta vem convivendo há meses com uma pubalgia. Pedro teve problemas estomacais na decisão e Thiago Maia tinha uma inflamação no joelho esquerdo. Já Vidal sofreu uma lesão no tornozelo direito e precisou passar por uma drenagem.

O caso do chileno, de fato, é o que inspira maiores cuidados. Nos dois treinamentos realizados no estádio George Capwell, em Guayaquil, ele participou da atividade com uma proteção no local, mas apesar de não estar 100% fisicamente, irá ser relacionado para a final.

DORIVAL CONSIDERA O JOGO MAIS IMPORTANTE DA CARREIRA

Ainda durante a coletiva, Dorival Júnior admitiu que, em termos de representatividade, a final deste sábado é a mais importante de sua carreira. O treinador, no entanto, ressaltou que a equipe está bem preparada.

"Ansiedade natural em relação à importância de uma decisão como essa. É um fato em relação a ser um jogo importante na minha carreira. Em outros momentos me aproximei de uma decisão e, de repente, não consegui finalizá-la. Sinto que seja um momento diferente. Vou tentar fazer o melhor possível para o clube. Sinto a equipe do Flamengo bem preparada e consciente", declarou.

Questionado sobre a possibilidade de renovar seu contrato para a próxima temporada, Dorival garantiu que ainda não pensou nisso.

"Nem pensei e nem imaginei. Vim focado para que pudesse me doar ao máximo possível nesses sete meses de contrato. Eu sou muito sincero, em momento nenhum pensei em algo diferente que fosse finalizar nossa preparação. Foram duas sequências muto difíceis: Copa do Brasil e Libertadores, e tudo o que foi desenvolvido nos faz acreditar que poderíamos alcançar a cada momento. Para mim seria muito importante, mas será resolvido depois da partida", disse, complementando:

"Nunca precipitei nada. Tudo na minha carreira foi feito de maneira muito natural. Caso a direção não queira dar continuidade ao trabalho, já sou muito feliz pelo momento que vivo aqui, estou desfrutando . Sinceramente, não posso pensar em outro fato que amanhã às 15h [horário de Guayaquil]".