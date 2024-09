Brasil enfrenta "rixa" com Argentina na Copa do Mundo de futsal

A Copa do Mundo de Futsal começa neste sábado no Uzbequistão, com o Brasil estreando contra Cuba às 9h30 (horário de Brasília). A Seleção Brasileira busca recuperar o título mundial após dois ciclos sem conquistas, enquanto a Argentina, que superou o Brasil nas edições anteriores, é uma rival importante. O Brasil venceu a Argentina na Copa América deste ano, o que ajudou a restaurar a confiança da equipe.

O técnico Marquinhos Xavier enfrenta a pressão de romper o jejum de títulos e reconhece que o cenário global do futsal está mais equilibrado. “O respeito pelos adversários é fundamental, e a preparação deve ser específica para cada um”, destacou Xavier. O Brasil precisa se adaptar às novas condições da competição, que conta com fortes adversários como Espanha, Argentina e Portugal, além de times em ascensão como Irã e Marrocos.

Pito, pivô da Seleção e eleito melhor jogador do mundo em 2023, expressou seu desejo de superar a rivalidade com a Argentina e enfatizou a necessidade de preparação intensa. "Não é mais como antes, onde o Brasil goleava com facilidade. Agora, cada jogo é um desafio, e precisamos estar prontos do início ao fim", afirmou Pito. A competição promete ser desafiadora e o Brasil busca voltar ao topo do futsal mundial.