Atlético-MG atende pedido de Neymar e médico do clube vai operar o atacante

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Médico do Atlético-MG e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar está a caminho do Qatar para participar da cirurgia no tornozelo direito de Neymar. A presença do médico na equipe responsável pela operação foi um pedido do próprio atacante, pela relação de confiança. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo UOL.

O Atlético-MG atendeu ao pedido feito por Neymar e liberou Lasmar. A lesão de Neymar no ligamento do tornozelo direito é grave e tirou o jogador do restante da temporada europeia. O camisa 10 do PSG vai ficar pelo menos quatro meses em recuperação e só terá condições de jogo para a temporada 2023/2024.

Neymar e Rodrigo Lasmar se conhecem desde 2010, quando o atacante foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Lasmar é integrante da comissão técnica da seleção há muito tempo, tanto que fez parte da delegação que conquistou o Penta, em 2022 no Japão e Coreia do Sul.

A confiança de Neymar em Lasmar é tamanha, que em 2018 o astro brasileiro esteve em Belo Horizonte para operar o pé direito, após sofrer uma fratura no quinto metatarso. Na época, cirurgia foi cercada de bastante expectativa, pois aconteceu três meses antes da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. Rodrigo Lasmar colocou um parafuso no pé direito de Neymar e correu tudo bem, tanto que o craque esteve nos gramados russos.