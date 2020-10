Prazo para registrar candidatura à eleição está no fim, veja

Manaus/AM – De acordo com o calendário eleitoral para as Eleições 2020, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esta quinta-feira, dia 1º, é o último dia para candidatos solicitarem o registro à Justiça Eleitoral.

A medida deve observar o prazo de dois dias contados da publicação do edital de candidatos do respectivo partido político ou coligação no Diário da Justiça Eletrônico, para os candidatos escolhidos em convenção solicitarem seus registros à Justiça Eleitoral, até as 19h, caso os partidos políticos ou as coligações não os tenham requerido.

É também o último dia para requerimento, alteração ou cancelamento da habilitação para voto em estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes, transferência temporária de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, militares, agentes de trânsito e de segurança pública, guardas municipais, juízes eleitores, servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais em serviço.