Reposição de produtos do programa ‘Leite do Meu Filho’ é anunciada em Manaus

Manaus/AM- Foi anunciada nesta segunda-feira (18), a reposição dos produtos do programa de nutrição infantil “Leite do Meu Filho”, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para todas as faixas etárias beneficiadas. Segundo o chefe do Executivo municipal, além dos produtos do programa, o abastecimento de outros medicamentos no Departamento de Logística (Delog), também está em fase de normalização.

“Estamos conferindo todo o nosso estoque. O nosso Delog nunca esteve tão abastecido de medicamentos. Temos também uma novidade: acaba de chegar uma remessa aqui, do nosso fornecedor de leite, do ‘Leite do Meu Filho’, da própria fábrica, e agora a gente vai colocar para fazer a conferência e abastecer as famílias que são atendidas por esse programa”, disse o prefeito.

A entrega dos produtos do “Leite do Meu Filho” às famílias das crianças beneficiárias é realizada nas centrais de atendimento do programa, que funcionam no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona Norte, e no Complexo de Saúde Oeste rua Comandante Paulo Lasmar, bairro da Paz, zona Oeste, das 8h às 16h30.