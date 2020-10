Como o coronel Menezes vê os gráficos de uma pesquisa

A assessoria do coronel Menezes está mostrando para ele as planilhas das pesquisas eleitorais de “cabeça pra baixo”. O militar, que se diz único com DNA da extrema direita, se considera bem posicionado com 4% de intenções de votos, e enxerga 80% de eleitores indecisos.

E não acredita que um capitão possa furar a hierarquia militar junto a Bolsonaro. Se não trocar de óculos até o final da campanha, vai acabar se elegendo o último da fila.



Aplicativo do TSE

O aplicativo e-Título, desenvolvido pelo TSE para facilitar a vida do eleitor, vai favorecer e muito as abstenções. Segundo o tribunal, uma atualização do app irá permitir que eleitores justifiquem a ausência das urnas diretamente pelo celular. Uma garapa com pão-doce.

Eleição no Crea

Em período eleitoral, o CREA-AM mobiliza nesta quinta 10 mil profissionais para eleger seu presidente Regional e do Conselho Federal, o CONFEA. Além deles serão eleitos os diretores-gerais e administrativos da Caixa de Assistência Mútua, um dos braços fortes do sistema.

Coisas do Belão

Decano da política interiorana, Belão Lins descobriu na Covid-19 a ‘chave’ para livrar gestores de uma inspeção incômoda do TCE, neste período eleitoral. Requereu a suspensão das visitas dos técnicos para verificar contas, alegando o perigo que o coronavírus representa para todos.



Doeu no Zé

Doeu nos calos do Zé Ricardo a ‘pernada’ do Renda Cidadã de Bolsonaro no Bolsa Família de Lula. Embora se diga fiel da Igreja Católica, o Zé não acredita na lorota do “olho por olho” da Bíblia. Ou já esqueceu que Lula passou a perna nos programas do Comunidade Solidária de FHC.