Presidente do TSE visita Macapá para acompanhar preparação para eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, esteve em Macapá, no Amapá, neste sábado (05), para acompanhar a preparação para a eleição municipal que acontece neste domingo (6). O pleito foi adiado devido à série de apagões e instabilidade de fornecimento de energia elétrica que atingiram a cidade por quase um mês.

De acordo com a Agência Brasil, o ministro Barroso reuniu-se neste sábado com integrantes do Tribunal Regional Eleitoral. “Achei que era importante estar aqui com vocês, para que vocês saibam que a gente se preocupa. Esperamos que as eleições corram bem”, disse. Além disso, ele participou da comissão de auditoria da urna eletrônica para atestar atestar a segurança da votação eletrônica.

O primeiro turno acontece amanhã e o segundo turno, se houver, será no dia 20. A eleição foi adiada apenas na capital amapaense.