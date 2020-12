Justiça determina diplomação e posse de prefeito de São Paulo de Olivença

O desembargador Fabrício Frota Marques determinou a diplomação e posse do Prefeito eleito de São Paulo de Olivença, Nazareno Souza Martins, o Gibe, e sua vice Ana Fermin. A decisão do desembargador suspende decisão judicial anterior que impedia a diplomação e posse.



O prefeito eleito afirmou que a justiça foi feita. “Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e aos amigos que nos apoiaram e não deixaram de acreditar. A decisão reconheceu a ilegalidade do processo que nos impedia de tomar posse e respeitou, sobretudo, a vontade do povo, que confiou na gente, por meio de voto popular, e eu vou honrar esses votos e a população paulivense”, afirmou.



O mandado de segurança contra a decisão de impedimento de posse foi impetrado pelos advogados Maria Benigno, Sara Martins e Lucas Obando.



Gibe, do Republicanos, foi eleito prefeito de São Paulo de Olivença com 48,61% dos votos. Foram 7.143 votos no total. O candidato derrotou Paulo Mafra, que ficou em segundo lugar com 39,19% (5.759 votos).