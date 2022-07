Jornalismo, terapias e tecnologia são destaque na programação de férias da Nilton Lins

Nesta mesma semana também estão programados as seguintes atividades: “Antibiograma: Uma Abordagem Teórico-Prática” e “Técnicas de Punção Venosa”, ambas no dia 19. No dia 21 será realizada a oficina “Produção de Sabonetes Líquidos e Sólidos” e “Logística de Carga Aérea”.

Na próxima quarta-feira (13), serão realizados os cursos “Escrita Acadêmica e Plágio” e “Indústria 4.0” e no dia 14 será a vez das apresentações sobre “Supply Chain” e “A Clínica Daseinsanalítica e Contribuições do Feminismo”.

Todos os eventos são abertos aos acadêmicos e todo o público e as inscrições estão disponíveis no endereço www.cursosextensao.niltonlins.br/Cursos/.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.