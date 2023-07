Governador diz que vai manter escolas cívico-militares do Amazonas; programa será encerrado no Brasil

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, publicou em suas redes sociais nesta quinta-feira (13), que o modelo das escolas cívico-militares vai continuar existindo no Estado, independente da decisão do Governo Federal.

"Quero tranquilizar pais, alunos e professores que fazem parte das escolas cívico-militares. Independente da decisão do Governo Federal, no Amazonas, esse modelo exitoso vai continuar.", disse Wilson Lima em suas redes sociais.

O Amazonas possui seis escolas cívico-militares, que atendem 6.098 alunos. Na quarta-feira (12), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar informou por meio de nota que aguardava orientações para tomar as medidas cabíveis em relação às escolas que fazem parte do programa no Estado.

O anúncio do fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) foi realizado pelo Governo Federal. O Ministério da Educação (MEC) enviou um ofício aos secretários de Educação comunicando o fim do programa e destacando a necessidade de uma transição cuidadosa das atividades, a fim de não prejudicar o dia a dia das escolas.

No ofício, o MEC informou que vai iniciar um processo de "desmobilização do pessoal das Forças Armadas envolvido na implementação e alocado nas unidades educacionais ligadas ao programa, bem como a adoção gradual de medidas para garantir o encerramento do ano letivo de forma adequada às atividades educacionais."

O documento também menciona que seja feita "uma transição cuidadosa das atividades, de modo a não comprometer o cotidiano das escolas e as conquistas organizacionais alcançadas pelo programa".

Com o fim do Pecim, cada sistema de ensino deverá desenvolver estratégias específicas para reintegrar as unidades educacionais às redes regulares.