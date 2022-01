Abertas as inscrições para o 2º Prêmio CAPES Talento Universitário

Os estudantes de graduação de todo país têm até o dia 13 de fevereiro para se inscrever no 2º Prêmio CAPES Talento Universitário, que reconhece o desempenho dos alunos com alto grau de desenvolvimento de competências cognitivas. As inscrições para a edição de 2022 foram abertas nessa quarta-feira (26) e devem ser feitas no site http://talentouniversitario.capes.gov.br.



Para participar, o interessado precisa ter feito o Enem de 2019 ou 2020 e ingressado na educação superior em 2021. Além disso, deve estar regularmente matriculado em curso de graduação, presencial ou a distância, em instituição de educação superior pública, privada ou militar. Outra exigência é não estar em débito com a CAPES, o CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa.



O Prêmio CAPES Talento Universitário dará R$ 5 mil para cada um dos mil participantes que obtiverem as maiores notas na prova. A avaliação, que terá 80 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais, será aplicada no dia 20 março.



Os locais de realização das provas serão divulgados a partir de 03 de março. O prêmio receberá até 44 mil inscrições. A premiação também pretende subsidiar estudos e pesquisas da CAPES para a formulação de políticas públicas para a educação superior. O resultado será divulgado a partir de abril.