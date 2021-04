Provas do Encceja 2020 são adiadas

Por causa da pandemia de Covid-19, as provas do Encceja 2020, Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, serão aplicadas no dia 29 de agosto deste ano.

Previsto anteriormente para o dia 25 de abril, o cronograma do exame foi alterado pelo, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A instituição considerou o colapso na saúde em 16 estados e o Distrito Federal, que tinham, no fim de março, ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 acima de 80%. A mudança no cronograma foi publicada do Diário Oficial desta sexta-feira (9).

O Encceja é um exame voluntário e gratuito que permite conceder diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de terminar os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.

O exame tem como objetivo construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos por meio da avaliação de habilidades, competências e saberes adquiridos dentro e fora da escola.

As inscrições para o exame ocorreram em janeiro deste ano. Ao todo, mais de 1,6 milhão de participantes estão confirmados para o Encceja 2020.