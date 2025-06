Haddad diz que ajuste fiscal foi colocado em segundo plano porque 'turma da cobertura' não quer pagar a conta

Em conversa com o C-Level Entrevista, novo videocast semanal da Folha de S.Paulo, na quarta (25), o ministro já havia reforçado o discurso do governo de que as medidas de aumento de impostos atingem o chamado andar de cima da população brasileira, que ele chamou de "morador da cobertura" do país.

O ministro disse que a desigualdade é a principal fragilidade do Brasil e que essa questão precisa ser corrigida junto com o ajuste fiscal, e não posteriormente.

