BC decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira, controlada pelo Banco Master

Por Reuters

21/01/2026 13h24 — em
Economia



Por Camila Moreira e Bernardo Caram

SÃO PAULO/BRASÍLIA, 21 Jan (Reuters) - O Banco Central decretou nesta quarta-feira a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, controlada pelo Banco Master Múltiplo S/A, conforme ato do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

A decisão ocorre um dia após a Mastercard ter anunciado a suspensão dos cartões do Will Bank de sua rede devido ao descumprimento de prazos de pagamentos.

O BC apontou que a decisão "tornou-se inevitável" em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da Will Financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse, evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master.

O Banco Master Múltiplo S/A vem operando sob Regime Especial de Administração Temporária (RAET) no contexto da liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em 18 de novembro.

De acordo com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), seu mecanismo de garantia passa a vigorar em favor dos depositantes e investidores elegíveis da Will Financeira e os pagamentos serão realizados com base nos dados e valores que serão determinados pelo liquidante nomeado pelo BC.

Segundo nota do FGC, com base no censo de novembro, informado pela Will Financeira, o valor estimado para pagamento é de aproximadamente R$6,3 bilhões.

"Cabe destacar que a Will Financeira faz parte do conglomerado Master, o que pode afetar o valor estimado dos desembolsos a serem realizados pelo FGC por conta de alguns beneficiários já terem superado o limite de garantia", destacou o FGC na nota, afirmando que não existe prazo legal para o início dos pagamentos.

O Fundo explicou que os clientes que adquiriram produtos elegíveis à garantia do FGC antes da aquisição pelo Banco Master, em 21 de agosto de 2024, têm a garantia preservada. A partir do dia 22 daquele mês, nos casos em que o cliente possua produtos em ambas as instituições, os valores serão consolidados por CPF ou CNPJ, respeitando o limite de R$250 mil garantido pelo FGC.

SITUAÇÃO INVIÁVEL

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, disse que a Will Financeira possuía administração apartada, com gestão própria, e que a partir de 18 de novembro, com a decretação da liquidação do Master, a gestão do conglomerado passou a ser exercida sob regime especial pelo BC.

"O sr. Vorcaro segue colaborando plenamente com as autoridades competentes, permanecendo à disposição para esclarecimentos", disse a nota.

De acordo com nota do BC, quando o Master foi liquidado, o BC considerou adequada e aderente ao interesse público a imposição do RAET ao Master Múltiplo, em uma solução que preservasse o funcionamento de sua controlada Will Financeira.

"Tal solução, contudo, não se mostrou viável, verificando-se no dia 19 de janeiro de 2026 o descumprimento pela Will Financeira da grade de pagamentos com o arranjo de pagamentos Mastercard e o consequente bloqueio de sua participação nesse arranjo", explicou o BC.

O Banco Master foi liquidado em novembro pelo BC por "graves violações" às normas que regem o sistema financeiro e problemas de liquidez, em decisão concomitante a uma operação policial que investiga fraude de aproximadamente R$12 bilhões.

Na decisão sobre a Will Financeira, ainda ficou determinada a indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores.

A autarquia destacou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades, de acordo com suas competências legais.

O ato do BC nomeou a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda como liquidante da operação.

(Por Camila Moreira e Luciana Magalhães, em São Paulo, e Bernardo Caram e Marcela Ayres, em Brasília)

