Bayern põe um time e meio na Copa e lidera lista; City e Barça vêm a seguir

Na seleção brasileira estão Everton Ribeiro e Pedro (ambos do Flamengo) e Weverton (Palmeiras). O Uruguai conta com De Arrascaeta e Varela (ambos do Flamengo) e Canobbio (Athletico-PR), e o Equador, com Arboleda (São Paulo).

Dos clubes do Brasil, foram chamados para a Copa do Mundo sete jogadores.

As outras agremiações que mais forneceram atletas para uma ou mais das 32 seleções que tentarão erguer a Taça Fifa no dia 18 de dezembro (data da final) são:

Despois do Bayern, os clubes que mais terão atletas nas equipes que disputarão a Copa a partir de domingo (20), segundo revista Kicker, são o inglês Manchester City, atual bicampeão da Premier League, e o espanhol Barcelona, que lidera o Campeonato Espanhol, ambos com 16.

Outros quatro jogadores são da seleção francesa (Pavard, Upamecano, Lucas Hernández e Coman, um é dos Camarões (Choupo-Moting), um é do Canadá (Davies), um é da Croácia (Stanisic), um é de Marrocos (Mazraoui), um é da Holanda (De Ligt) e um é do Senegal (Mané).

SÃO PAULO/SP - O Bayern de Munique é o clube que mais cedeu jogadores aos países participantes da Copa do Mundo do Qatar.

