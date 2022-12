Goleiro do Camarões se aposenta da seleção aos 26 anos

O anúncio da aposentadoria aconteceu sem informar a motivação. No entanto, Onana foi suspenso da seleção pouco antes do jogo contra a Sérvia, em 28 de novembro, sob alegação de indisciplina. O jogo teve empate de 3 a 3.

Brasília/DF - O goleiro da seleção de Camarões, André Onana, 26 anos, confirmou aposentadoria da seleção de seu país cerca de um mês após desentendimento com o técnico do time, Rigoberto Song, durante os jogos do Mundial da Fifa no Catar, informa a EBC.

