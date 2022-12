Brasil mantém topo do ranking da Fifa após Copa, com campeã Argentina em segundo

A Fifa explicou, em comunicado oficial, que a Argentina teria alcançado o topo do ranking se tivesse vencido a França no tempo normal ou na prorrogação na final da Copa, mas como o título foi decidido nos pênatis, a seleção de Lionel Messi não somou a pontuação suficiente para ultrapassar o Brasil.

Manaus/AM - Mesmo terminando a Copa do Catar em sétimo lugar, a Seleção Brasileira manteve a liderança no ranking da Fifa, que teve atualização divulgada nesta quinta-feira (22).

