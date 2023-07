Saiba o motivo de Marta usar chuteira sem patrocínio na Copa do Mundo

Diferente de muitas outras jogadoras, a craque brasileira Marta entrou em campo nesta segunda-feira (24) na estreia do Brasil contra o Panamá com uma chuteira sem patrocinador. Mas afinal, qual o motivo da falta do símbolo de alguma marca?

O único símbolo é um de igual com as cores rosa e azul, da Go Equal, sua marca própria.

Marta posou para fotos oficiais e treinou na Austrália com dois tipos de chuteiras personalizadas, uma predominantemente preta e outra branca.

Os modelos possuem modernas tecnologias, seja nas travas ou no colarinho, continuação elástica da parte de cima da chuteira que envolve parte do tornozelo.