Copa do Mundo Feminina: Brasil estreia hoje contra Panamá

A escalação do Brasil tem dúvidas no meio-campo, entre Luana e Duda Sampaio. A veterana do Corinthians deve ser a escolhida. Assim, a seleção feminina começaria a Copa do Mundo com o seguinte time: Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse.

O quinto dia de Copa do Mundo Feminina terá o Brasil em campo, em partida contra o Panamá, às 8h (de Brasília), pelo Grupo F. A seleção brasileira entra em campo para tentar sua nona vitória em uma estreia do Mundial. O jogo será em Adelaide, na Austrália.

