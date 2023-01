Golpe: Amazonas Energia alerta sobre falso canal de pagamento de débitos

Manaus/AM - A Amazonas Energia orienta para que os clientes estejam atentos caso números de telefone com DDD 11 entrem em contato, oferecendo um canal de pagamento de débitos, pois trata-se de um golpe. Assim, orientamos que não efetuem nenhum tipo de pagamento ou fornecimento de dados.

O canal de atendimento da Amazonas Energia no WhatsApp é o 0800 701 3001. Algumas pessoas mal-intencionadas têm entrado em contato com os clientes por meio de outros números, que não devem compartilhar os dados.



Em caso de dúvidas sobre a autenticidade dos fatos, a cdistribuidora orienta entrar em contato para confirmação dos fatos e evitem as contas fakes produzidas por pessoas que agem na tentativa de fraudar informações e prejudicar terceiros.



Caso seja um cliente que tenha fornecido dados e efetuado algum pagamento com este número fraudulento, a concessionária recomenda que seja realizado um boletim de ocorrência sobre a situação e um contato imediato com o banco, a fim de obter o estorno do pagamento.