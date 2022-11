México pressiona, mas é superado pela Suécia em último jogo antes da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O México não poupou forças para chegar à Copa do Mundo com o pé direito, mas foi derrotado nesta quarta-feira (16) pela Suécia por 2 a 1, na Espanha, no último jogo da seleção da América do Norte antes do início do torneio no Qatar. Os gols da partida foram marcados por Rohdén e Svanberg, pelo lado sueco, e por Vega, para os mexicanos.

A menos de uma semana da sua estreia no torneio mundial, a seleção mexicana não se acomodou em nenhum minuto e buscou a vitória do início ao fim, mas foi punido nos únicos chutes certos do adversário. A Suécia, que não irá participar da competição por ter sido eliminada pela Polônia na repescagem das Eliminatórias Europeias, ficou a maior parte do tempo na defensiva e reagiu em contra-ataques e na bola parada.

Se os suecos tivessem classificado para o Mundial, as equipes poderiam se enfrentar na rodada inicial da fase de grupos da Copa. Isso porque a seleção polonesa será a primeira adversária do México no Grupo C, na próxima terça (22), às 13h (de Brasília). Argentina e Arábia Saudita são os dois outros países que completam a chave.

A seleção mexicana chega para o torneio no Qatar na 13ª posição no ranking da Fifa. A Suécia, fora da Copa do Mundo, ocupa a 25ª colocação.

O astro Ibrahimovic não marcou presença na partida, já que está em recuperação após ter realizado cirurgia no joelho e é desfalque desde o final de maio. O atacante de 41 anos defendeu a Suécia pela última vez há sete meses e tem retorno estimado apenas para o início do ano que vem.