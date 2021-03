Série “Bandidos na TV” da Netflix torna-se sucesso mundial

Lançada com grande repercussão em Manaus, no Brasil e no mundo, a primeira temporada da série 'Bandidos na TV’, cujo título é sugestivo e inconclusivo no que diz respeito aos principais atores.

As chamadas da série têm palavras chaves para chamar o público para o primeiro episódio: “Político e apresentador de TV famoso, Wallace Souza é acusado de arquitetar os mesmos crimes brutais que denuncia em seu programa”.

O lançamento, ocorrido em 31 de maio de 2019, mostra a trajetória de Wallace e os irmãos no “combate aos criminosos” até as acusações de associação com o tráfico e de matar supostos adversários para depois transmitir em seu programa. A série retrata as versões deste caso e as investigações da época.

Raphael Souza, o filho do ex-deputado, disse acreditar que a série do Netflix mostra o ‘outro lado’ da questão e chegou até a insinuar que a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Amazonas (OAB-AM) estraria com ação contra delegados, fato negado pelo órgão.

Em novembro de 2019, um fato quase arranhou os planos de ascensão de Raphael, embalado pela repercussão da série da Netflix. Ele foi detido por Policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) no momento da prisão, em flagrante, de Cristiano Lima Martins, 34, acusado por estelionato e Luciana Uchoa Cardoso, 36, mulher do traficante encarcerado Marcos Pará, cumpria pena em regime semiaberto, por danificar a tornozeleira eletrônica que usava.

Raphael não chegou a ser preso, mas foi ouvido na Especializada e chegou a ter o celular confiscado. As prisões ocorreram na casa de Cristiano, situada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. No local, foi apreendida uma máquina de clonagem de cartões de crédito, uma caixa com chips eletrônicos e dois notebooks.

Mas em novembro de 2020, ojuiz de Direito George Hamilton Lins, titular da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, pronunciou Raphael Souza para ir a júri popular em 2021 acusado de envolvimento na morte de Luís João Macedo de Souza, conhecido como "Luís Pulga", crime ocorrido em abril de 2008 na zona Leste de Manaus. Também são réus nesse processo Givanil Freitas Santos e Jair Martins da Silva.

Nesse inquérito, Raphael, seu pai, Wallace Souza teriam cogitado o assassinato da juíza federal Jaíza Fraxe, em razão dela ter decretado a prisão do coronel da Polícia Miliar do Estado do Amazonas Felipe Arce e de outras pessoas na chamada "Operação Centurião", fato que teria atrapalhado as atividades da "quadrilha criminosa da qual faziam parte", conforme destaca o inquérito policial.

Pai e filho teriam pedido ao pistoleiro "Luiz Pulga" para matar a juíza, mas Luiz recusou mesmo diante da insistência dos dois e teria, inclusive, ameaçado delatar Raphael ao Ministério Público Federal. Inconformado e também preocupado com as ameaças, Raphael teria contratado Juarez dos Santos Medeiros para matar "Luiz Pulga". Este, conforme o inquérito, foi abordado por Jair Martins, levado a um açougue no bairro Coroado, onde foi executado.