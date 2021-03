Tentativas frustradas marcam candidatura de filho de Wallace Souza

Willace Souza, que na época do desenrolar dos episódios que marcaram a família Souza era menor de idade, com 14 anos de idade, foi outro que defendeu a série “Bandidos na TV” como uma arma para mostrar a verdade da família, que deseja tornar conhecida de todos. Nas redes sociais de Willace, ele destacou a série definindo-a como “imparcial”.

Na sua página do Instagram, exibe várias fotos do pai Wallace Souza, do tio Carlos Souza e com simpatizantes.

Willace não vem tendo sorte no projeto de se tornar político como o pai e os tios. Nas eleições de 2018 candidatou-se a deputado federal, recebendo 2.712 votos, quantidade insuficientes para elegê-lo, mesmo tendo recebido votos em mais de 41 municípios do Estado do total de 62 do Estado.

Neste ano de 2020, novo golpe. Willace concorreu para a Câmara Municipal de Manaus pelo partido Avante, com o slogan “Por Justiça”. Mesmo com 18,9 mil seguidores só na rede social Instagram, muitas postagens de reuniões, caminhadas e visitas a eleitores em vários bairros e comunidades, obteve 1.828 votos, também insuficiente para ser eleito, sendo 140º em número de votos do total da eleição e o 13º mais votado do partido pelo qual concorreu